¿Y si me matan? Campaña por los líderes sociales

Hoy lanzamos nuestra campaña informativa y humana ¿Y si me matan? que presentará diversos contenidos sobre el creciente asesinato a líderes sociales en Colombia, y que comienza reuniendo cartas abiertas a Colombia sobre el tema.

Escrito por Catalina Vázquez (Generación Paz)

Este lunes 6 de marzo Revista Generación Paz inicia una campaña para despertar conciencias de los ciudadanos y respuestas de las autoridades frente al homicidio a líderes sociales y defensores de la paz. Como un ejercicio periodístico hemos venido reuniendo los nombres y detalles posibles sobre los homicidios recientes a nuestra #GeneraciónPaz pero los nombres y la indignación ya no nos caben en una página.

Por eso lanzamos hoy la Campaña ¿Y si me matan? Acciones informativas y humanas que comprenden – además de contenidos propios que estaremos circulando en los próximos días- la recolección de cartas con el título ¿Y si me me matan? que serán publicadas en nuestra web y enviadas a autoridades nacionales, organismos internacionales y la sociedad en general para llamar la atención sobre la preocupante situación actual de amenaza y ataques a nuestros líderes populares quienes, en la mayoría de los casos, han sido los únicos en llevar la pedagogía del Proceso de Paz a los rincones donde ni los gobiernos de turno ni la Fuerza Públican ha conseguido arribar por décadas.

Como nos lo han enseñado 8 millones de víctimas, no nos paralizaremos ante el miedo y el dolor.

Hablarnos, mirarnos a los ojos entre colombianos, preguntarnos qué vamos a hacer, y qué van a hacer las autoridades, es el primer paso en esta campaña iniciada hoy en honor a la vida y la palabra.

Por eso, hoy invitamos a los defensores de la paz, los líderes sociales, culturales, y de cualquier tipo, a escribir una carta abierta a Colombia titulada ¿Y si me matan? con las características que describimos al final de esta nota. Si usted no es líder, pero también se ha molestado y preocupado con las noticias sobre estos homicidios y el silencio o las palabras necias de las autoridades lo invitamos a hacer parte de esta campaña.

¿Qué podemos hacer?

Eso empezaron a preguntarnos nuestros lectores a propósito del homicidio de la crónica que publicamos sobre las últimas horas de vida de Alicia, asesinada este 2 de marzo en Medellín, y el drama de su familia que ni velarla pudo por las amenazas contra todos ellos, gente humilde, desplazada de Urabá, que llegó a Medellín a seguirla luchando sin armas. Desde esa publicación, han sido asesinados tres líderes más: Uno en Bello, Antioquia, y dos en el Meta. Como colombianos y narradores estamos abrumados de reenviar frases de whatsapp avisando de los nuevos muertos y personas en situación de amenaza por el avance del paramilitarismo en todo el país. Ya nos contaron nuestros libros, profesores y padres que hubo una vez un episodio horrible en la guerra de Colombia llamado “Exterminio a la Unión Patriótica”. Y no queremos ser cómplices de una matanza más.

Hoy somos testigos del inicio de un nuevo genocidio y queremos unirnos también con vos para levantar un grito tan alto que tenga que ser escuchado y empiece a salvar vidas. Necesitamos a nuestra #GeneraciónPaz unida y con vida para materializar las ambiciosas transformaciones que traza el Acuerdo Final de Paz y que nos devolverá la tierra, la dignidad, la verdad y la justicia y demás derechos que como pueblo en democracia merecemos.

Sí, señores, somos parte de ese grupo de soñadores y luchadores que cree en una Colombia diferente y, en momentos difíciles como este, sabemos que para lograr una salvación tenemos que empezar por juntarnos. Un post en tus redes, un carta, una conversación con el taxista, si somos muchos, ¡suma mucho!

La historia nos llama a defender nuestro derecho a la paz. Ya perdimos un plebiscito y nos sacudió. No perdamos más tiempo ni oportunidades para construir la Colombia que proyectamos.

Sos vos, mamá o empresario, estudiante o asalariado, ex combatiente o muchacho del combo, militar o señor obrero, taxista, religiosa, cura o vendedor de celular… Vos también sos #GeneraciónPaz

Sobre las cartas ¿Y si me matan?

Detalles: /// Texto libre hablando a diversos sectores del país, o uno en especial, para dejar testimonio de lo que crees que debería pasar si te asesinaran por tu liderazgo /// Extensión: Hasta 1.500 palabras /// Enviar a: generacionpazcolombia@gmail.com si es posible con fotografía /// Las cartas serán publicadas en nuestro sitio web y enviadas al Ministerio de Defensa, la Presidencia de la República, la Fiscalía, el Ejército, la Policía, organismos internacionales, gobernaciones y alcaldías.